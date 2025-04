Servidores do TCE-MT colaboram com abastecimento de estoque de sangue do MT-Hemocentro Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT Servidores do TCE contribuem para abastecimento de banco de sangue. Os servidores do Tribunal de... Momento MT|Do R7 25/04/2025 - 13h02 (Atualizado em 25/04/2025 - 13h02 ) twitter

Servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) contribuíram, nos dias 23 e 24 de abril, com o abastecimento do estoque de bolsas de sangue do MT-Hemocentro, o único banco de sangue público de Mato Grosso. Em uma parceria entre a Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas, por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), e o MT-Hemocentro, a ação mobilizou servidores e colaboradores que tiraram um tempinho da rotina de trabalho para doar sangue no ônibus do MT-Hemocentro, que ficou estacionado na entrada principal do Tribunal nos dois dias, das 8h30 às 15h30.

