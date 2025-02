Sesp participa de evento em Várzea Grande que promove integração com a população A Secretária de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp) participará, neste sábado (21.2), do evento “Cultura Pela Paz – 6º Quero Mais... Momento MT|Do R7 21/02/2025 - 19h06 (Atualizado em 21/02/2025 - 19h06 ) twitter

A Secretária de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp) participará, neste sábado (21.2), do evento “Cultura Pela Paz – 6º Quero Mais Cultura”, no bairro Mapim, em Várzea Grande, às 16h. Com apresentação da dupla Nico e Lau, o evento contará com 100 servidores da segurança pública empenhados na integração com a população, fortalecendo o vínculo da segurança com a sociedade.

Para mais detalhes sobre este importante evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

