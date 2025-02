Setasc alerta pescadores para correção de pendências no cadastro do Repesca

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) informa que está aberto o período para regularização de pendências de cadastros no Registro Estadual de Pescadores Profissionais de Mato Grosso (Repesca). O objetivo da ação é garantir que todos os pescadores, que se inscreveram no Repesca, tenham a chance de regularizar sua situação e, assim, garantir o acesso aos benefícios do programa.

