Sete detidos em SP por incêndios criminosos A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que subiu para sete o número de presos por envolvimento em incêndio de vegetação... Momento MT|Do R7 28/08/2024 - 21h31 (Atualizado em 28/08/2024 - 21h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que subiu para sete o número de presos por envolvimento em incêndio de vegetação no estado desde a semana passada. Um homem, de 32 anos, foi preso por atear fogo em mata próxima da Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, em Salto, na tarde de terça-feira (27), após ser encontrado pela Guarda Civil do município com um isqueiro, próximo aos focos de queimadas. O suspeito confessou o crime. O caso foi registrado na Delegacia de Itu, onde o homem permanece preso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• SP: chega a 7 o número de presos por suspeita de incêndios criminosos

• Damares propõe leis de proteção às vítimas de escalpelamento

• Menino quebra jarro de 3,5 mil, dos anos de Rei Davi, e museu o convida para voltar