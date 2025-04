Setor de fiscalização alerta proprietários de lotes para que atualizem seus cadastros na prefeitura

O setor de Fiscalização da Prefeitura de Diamantino, pede aos proprietários e possuidores de terrenos para que compareçam ao setor para atualização do cadastro. A atualização se faz necessária para todos os imóveis do município, especialmente proprietários de terrenos baldios sem construções, terrenos com construções desabitadas, imóveis que mesmo habitados estejam sujos e ofereçam risco à saúde da vizinhança e terrenos em áreas urbanas com vias de acesso, água potável e energia elétrica.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e entender a importância da atualização do cadastro!

Leia Mais em Momento MT: