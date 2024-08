Setor de máquinas enfrenta queda na receita em julho Em julho, a receita líquida total do setor de máquinas e equipamentos somou R$ 24 bilhões, queda de 2,2% na comparação com igual... Momento MT|Do R7 28/08/2024 - 19h12 (Atualizado em 28/08/2024 - 19h12 ) ‌



Em julho, a receita líquida total do setor de máquinas e equipamentos somou R$ 24 bilhões, queda de 2,2% na comparação com igual período do ano passado. Em relação a junho de 2024, houve aumento de 3,2%.

