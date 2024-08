Setor de Serviços Alcança Novo Marco Histórico em Junho O volume de serviços no país avançou 1,7% em junho deste ano, na comparação com maio. Com o resultado, o setor atingiu o patamar... Momento MT|Do R7 13/08/2024 - 11h07 (Atualizado em 13/08/2024 - 11h07 ) ‌



Setor de Serviços

O volume de serviços no país avançou 1,7% em junho deste ano, na comparação com maio. Com o resultado, o setor atingiu o patamar mais alto da série histórica, iniciada em 2012.

