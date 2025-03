Show Safra 2025: A força de Lucas do Rio Verde com a participação da Prefeitura O Show Safra Mato Grosso 2025 superou as expectativas com um saldo de mais 100 mil visitantes, mais de 525 empresas expositoras e mais...

O Show Safra Mato Grosso 2025 superou as expectativas com um saldo de mais 100 mil visitantes, mais de 525 empresas expositoras e mais de 1.500 marcas representadas, reunindo empresários, expositores e público de diversas partes do Brasil e do mundo. A Prefeitura de Lucas do Rio Verde esteve presente e teve papel fundamental na feira, contribuindo para o fortalecimento do evento e do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes do evento!

Leia Mais em Momento MT: