Sine de Várzea Grande tem 282 vagas abertas para diversas áreas
11/03/2025 - 20h07

Sine está localizado no 2º piso do Várzea Grande Shopping, no Centro Estadual de Cidadania, próximo à secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h Para quem está em busca de emprego, esta semana marca a primeira após o Carnaval e representa uma ótima oportunidade para conquistar uma nova vaga no mercado de trabalho. O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Várzea Grande divulga semanalmente novas oportunidades e os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no 2º piso do Várzea Grande Shopping, no Centro Estadual de Cidadania, próximo à secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.

Saiba mais sobre as vagas disponíveis e como se candidatar consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

