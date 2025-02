Sine Municipal tem 203 vagas de emprego com salário de até R$ 1,6 mil

Momento MT |Do R7

Nesta segunda-feira (23), o Sine Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico disponibiliza 203 vagas para o mercado de trabalho, para diversos níveis de escolaridade e também que não exige esse critério. Entre elas, 40 para corretor de imóveis, com 100% de comissão e salário a combinar. Outras 35 para atendente de loja tanto para pessoas com experiência de trabalho ou sem ter desempenhado a função. O salário varia de R$ 1.518,00 a R$ 1.600,00 com diversas vantagens.

