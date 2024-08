Solidariedade em Ação: TCE-MT Promove Campanha de Doação de Sangue

Reforçando a importância da doação de sangue, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), em parceria com o MT-Hemocentro, realizou a 2ª campanha de coleta de sangue de 2024. A iniciativa é da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do Tribunal, por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), e visa não só o bem estar físico, mas também social dos servidores e da população em geral.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.