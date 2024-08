Solidariedade em Forma de Churrasco: Festival Braseiro Beneficia 37 Entidades Consagrado como a maior festa de churrasco filantrópica do Brasil, a 13ª edição do Festival Braseiro já selecionou as 37 entidades...

Consagrado como a maior festa de churrasco filantrópica do Brasil, a 13ª edição do Festival Braseiro já selecionou as 37 entidades que serão beneficiadas com o lucro arrecadado durante o evento em Rondonópolis. A estimativa é que 6 mil pessoas passem pelo Parque de Exposições Wilmar Peres para apreciar as 80 estações de pratos.

