Sorriso: O Município em Ascensão no Coração do Mato Grosso

Detentor de um Produto Interno Bruto (PIB) per capita que aumentou R$ 62.815,77 em apenas dois anos, Sorriso, no coração do Mato Grosso, é sinônimo de desenvolvimento em ampla ascensão. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019 o PIB per capita do Município era de R$ 69.083,34. Em 2021, o dado levantado pelo IBGE saltou para R$ 131.899,11; o que equivale a 47,32% a mais – um salto de quase 50% em apenas 24 meses.

