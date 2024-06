Sorteio de lotes e quadras do Sonho Meu emociona participantes em Lucas do Rio Verde Dando sequência as fases do Projeto Habitacional Sonho Meu, da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, os selecionados da segunda etapa...

Alto contraste

A+

A-

Dando sequência as fases do Projeto Habitacional Sonho Meu, da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, os selecionados da segunda etapa com 180 lotes participaram, na tarde de terça-feira (25), do sorteio de lotes e quadras das futuras casas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Humberto Costa celebra dados econômicos sobre ocupação da população

• Conselho de Comunicação Social debate saúde dos profissionais da área

• Festa de São Pedro será neste sábado, 29, no Bonsucesso



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.