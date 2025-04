Sorteio do Nota MT será realizado no Várzea Grande Shopping nesta quinta-feira (10) A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) realiza, nesta quinta-feira (10.4), o sorteio mensal de março do Nota MT. O evento será realizado...

