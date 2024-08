Sthefany Brito Revela Quartinho do Bebê e Encanta Fãs Grávida de seu segundo filho, Sthefany Brito usou as redes sociais para compartilhar imagens do quartinho do bebê, Vicenzo, nesta...

Grávida de seu segundo filho, Sthefany Brito usou as redes sociais para compartilhar imagens do quartinho do bebê, Vicenzo, nesta quarta-feira (21). Na publicação feita em seu perfil oficial do Instagram, a atriz, que está na reta final da gravidez, mostrou em detalhes as cores e a mobília escolhida para o cômodo.

