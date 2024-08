STJ nega impeachment de conselheiro acusado de crime grave O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu rejeitar um pedido de impeachment do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro... Momento MT|Do R7 28/08/2024 - 19h41 (Atualizado em 28/08/2024 - 19h41 ) ‌



O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu rejeitar um pedido de impeachment do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro Domingos Brazão, preso pela acusação de atuar como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018.

