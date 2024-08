Streaming em Alta: A Nova Realidade dos Lares Brasileiros Nos últimos anos, a proporção de domicílios brasileiros com sinal de televisão e com assinatura de serviços por TV fechada tem... Momento MT|Do R7 16/08/2024 - 11h37 (Atualizado em 16/08/2024 - 11h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Imagem sobre a presença de TV e streaming nos lares brasileiros

Nos últimos anos, a proporção de domicílios brasileiros com sinal de televisão e com assinatura de serviços por TV fechada tem caído, enquanto os serviços de streaming têm aumentado: estão em quatro de cada dez lares com televisão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Uso de internet no país cresce mais entre idosos, mostra IBGE

• Presença de TV diminui e 42,1% dos lares com o aparelho têm streaming

• PF prende pessoa por abuso sexual infantil em MS