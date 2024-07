Momento MT |Do R7

Sucuri devora porco do mato em Bonito; veja vídeo Um guia de turismo em Bonito, cidade no Mato Grosso do Sul, Eder Patrocinio da Cruz, registrou uma cena surpreendente durante o...

Sucuri enrolada em um porco do mato

Um guia de turismo em Bonito, cidade no Mato Grosso do Sul, Eder Patrocinio da Cruz, registrou uma cena surpreendente durante o passeio de flutuação. No rio, ele filmou o momento que uma sucuri enrolada em um porco-do-mato.

