Sudene Receberá Aumento Significativo em 2024 O Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou, nesta quinta-feira (15), no Recife,... Momento MT|Do R7 15/08/2024 - 18h37 (Atualizado em 15/08/2024 - 18h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sudene

O Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou, nesta quinta-feira (15), no Recife, a reprogramação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), com um adicional de R$ 2 bilhões no orçamento deste ano.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Seduc lança processo seletivo para 150 novas vagas na Arena da Educação

• Sudene terá R$ 2 bilhões a mais em 2024

• Especialistas debatem integração comunitária e fortalecimento da Segurança Pública