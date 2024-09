Superávit comercial despenca em agosto com queda nas commodities A desvalorização de diversas commodities (bens primários com cotação internacional) e o aumento das importações decorrentes da recuperação... Momento MT|Do R7 05/09/2024 - 19h14 (Atualizado em 05/09/2024 - 19h14 ) ‌



A desvalorização de diversas commodities (bens primários com cotação internacional) e o aumento das importações decorrentes da recuperação da economia fizeram o superávit da balança comercial (exportações menos importações) despencar em agosto. Em julho, o país exportou US$ 4,828 bilhões a mais do que importou, queda de 49,9% em relação ao mesmo mês de 2023 e o pior resultado para agosto desde 2017, com superávit de US$ 4,547 bilhões.

