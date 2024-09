Surpresa emocionante: Cariúcha é convidada para festa de Gusttavo Lima Cariúcha caiu no choro ao ser convidada para o aniversário do sertanejo Gusttavo Lima. Ao vivo nesta sexta (23), no SBT, a apresentadora...

Cariúcha caiu no choro ao ser convidada para o aniversário do sertanejo Gusttavo Lima. Ao vivo nesta sexta (23), no SBT, a apresentadora se surpreendeu com o aviso de que irá para a festa em um jatinho particular. “A favela venceu”, comemorou ela, ao lado de Gaby Cabrini.

