Surpresa emocionante: Edson canta em casamento de Zezé e Graciele

Zezé Di Camargo, de 62 anos, e Graciele Lacerda, de 43, descobriram nesse domingo (25), que esperam uma menina, que vai se chamar Clara. Após a revelação, o sertanejo surpreendeu a noiva, com quem vive relação há mais de 11 anos, com um casamento de última hora. Um dos momentos especiais da cerimônia ficou por conta do cantor Edson, que, a pedido do noivo, cantou Foi Deus, a música do casal.

