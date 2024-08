Surpresa Inesperada: Zezé Di Camargo Se Casa Durante Chá Revelação No chá revelação em que descobriram o sexo do primeiro filho, Zezé Di Camargo surpreendeu Graciele Lacerda, com quem vive relação... Momento MT|Do R7 26/08/2024 - 11h42 (Atualizado em 26/08/2024 - 11h42 ) ‌



Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo se casam em chá revelação — Foto: Manuela Scarpa/Brazil News MANUELA SCARPA

No chá revelação em que descobriram o sexo do primeiro filho, Zezé Di Camargo surpreendeu Graciele Lacerda, com quem vive relação há mais de 11 anos. O sertanejo decidiu fazer um casamento e oficializar finalmente a união.

