Surpresa Inusitada: Bebê Enfrenta Cobra e Resultado Choca Mãe Uma mãe levou um susto ao se virar e ver o filho estava brincando com uma cobra. Riansh, de um ano de idade, era para estar com... Momento MT|Do R7 23/08/2024 - 13h32 (Atualizado em 23/08/2024 - 13h32 ) ‌



Cobra preta/imagem ilustrativa

Uma mãe levou um susto ao se virar e ver o filho estava brincando com uma cobra. Riansh, de um ano de idade, era para estar com seus brinquedos, mas surpreendeu ao se divertir mordendo o réptil. O caso aconteceu no estado de Bihar, na Índia.

