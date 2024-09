Momento MT |Do R7

TCE-MT apresenta atualização do Siafic-MT para gestão contábil Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Nova versão do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle...

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) lançou, na manhã desta terça-feira (10), a nova versão do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic-MT), ainda mais moderna e funcional. A apresentação do novo layout é acompanhada de um treinamento de dois dias aos servidores da Prefeitura de Cuiabá, que aderiu ao sistema no ano passado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.