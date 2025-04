TCE-MT buscará consenso entre governo e servidores na luta por recomposição salarial O presidente Sérgio Ricardo se reuniu com representantes de mais de 20 sindicatos nesta terça-feira (1°). Clique aqui para ampliar.... Momento MT|Do R7 01/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 17h26 ) twitter

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, contribuirá com a busca de um consenso entre o Governo e os servidores estaduais, que lutam pela recomposição das perdas salariais acumuladas nos últimos anos. A data-base e o índice de reajuste anual, previstos na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 01/2025, foram abordados junto a representantes de mais de 20 sindicatos nesta terça-feira (31), em reunião considerada como "histórica" para o movimento sindical. Para mais detalhes sobre essa importante discussão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

