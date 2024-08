Teatro e segurança no trânsito: jovens se conscientizam em festival A etapa Várzea Grande do 19º Festival Estudantil Temático de Teatro para oTrânsito (FETRAN) segue até o dia 4 de setembro, com apresentações...

A etapa Várzea Grande do 19º Festival Estudantil Temático de Teatro para o Trânsito (FETRAN) segue até o dia 4 de setembro, com apresentações diárias manhã e tarde no Anexo II da SMECEL. O evento, realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e o Detran-MT, reúne 36 escolas de Mato Grosso, incluindo instituições como a Apae e a Escola Estadual Livre Aprender.

