Teatro em Alta: Maurício Ricardo de Moraes Brilha no Festival Nacional

A peça “Desutilidade Poética”, baseada na obra homônima do escritor Manoel de Barros, que foi apresentada na última edição do Festival de Artes Cênicas de Sorriso (Faces), em junho de 2024, foi escolhida com nota máxima (10) entre 48 produções estaduais e 61 nacionais.

Os candidatos foram selecionados mediante edital de chamamento público n° 03/2024, divulgado pela Associação Cultural Cena Onze, por meio do qual foram selecionados dez espetáculos teatrais de artistas do estado de Mato Grosso e dois de proponentes sediados fora do estado.

Cada peça irá receber R$ 8 mil de ajuda de custo totalizando R$ 96 mil para as doze apresentações.

