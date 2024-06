Técnica sorrisense leva orgulho para Sorriso ao ministrar Curso Nacional de Mini-handebol

Alto contraste

A+

A-

A professora e técnica de handebol da Secretaria de Esporte de Sorriso, Telma Assis Lemos, tem uma função bem especial nesse fim de semana: a “profe” Telma irá ministrar um Curso de Mini-handebol no maior encontro da modalidade na América do Sul, que será realizado nesse sábado, 29, e domingo, 30 de junho, em São Bernardo do Campo (SP). E tem mais: essa é primeira vez que uma professora do Mato Grosso ministra curso nacional de mini-handebol. Orgulho pra profe Telma, pros alunos, pra Secretaria e pra Sorriso! Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Técnica sorrisense ministrará Curso Nacional de Mini-handebol

• Polícia Penal impede fuga de 14 reeducandos no Complexo Penitenciário Ahmenon

• Rio reduz mortes violentas e tem menor número de vítimas em 34 anos

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.