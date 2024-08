Temperaturas em Alta e Sol à Vista em SP A quarta-feira (28) amanheceu com céu encoberto e frio intenso na cidade de São Paulo, com a média de temperatura em 10ºC. Mesmo... Momento MT|Do R7 28/08/2024 - 15h12 (Atualizado em 28/08/2024 - 15h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A quarta-feira (28) amanheceu com céu encoberto e frio intenso na cidade de São Paulo, com a média de temperatura em 10ºC. Mesmo com nebulosidade, a previsão é de que as temperaturas aumentem, com máxima podendo chegar a 21ºC.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• SP: sol aparece no decorrer do dia com temperatura em elevação

• Projeto aprovado na CDH facilita acesso de idosos pobres à Justiça

• Debatedores defendem na Câmara mais estímulos ao serviço voluntário