Tempestades na Índia deixam ao menos 38 mortos por raios A Índia contabilizou ao menos 38 mortes em decorrência de raios que atingiram o estado de Uttar Pradesh, no norte do país asiático...

Tempestades também causaram enchentes no norte da Índia

A Índia contabilizou ao menos 38 mortes em decorrência de raios que atingiram o estado de Uttar Pradesh, no norte do país asiático, nesta quinta-feira (11). De acordo com publicação do site "IndiaToday", a maioria das vítimas estava trabalhando em campos agrícolas ou se abrigando da chuva sob árvores. Os últimos dias foram marcados por fortes tempestades na região.

