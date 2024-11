Terreno doado para nova instituição de longa permanência para idosos em Cuiabá

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, doou uma área em Cuiabá para a construção da primeira Instituição Pública de Longa Permanência para Idosos de Cuiabá. A doação foi anunciada na manhã desta quinta-feira (17), em reunião com o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) Orlando Perri, que coordena a implantação da Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa do estado (Renadi-MT).

