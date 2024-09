Tiroteio em escola da Geórgia deixa vítimas e gera pânico Reprodução / The Independent Relatos de imprensa local dizem que há dois mortos e quatro feridos Um homem foi preso após desencadear... Momento MT|Do R7 04/09/2024 - 15h32 (Atualizado em 04/09/2024 - 15h32 ) ‌



Relatos de imprensa local dizem que há dois mortos e quatro feridos

Um homem foi preso após desencadear um tiroteio no estado da Geórgia, Estados Unidos . O ataque foi na manhã desta quarta, 4, na Apalachee High School, em Winder. O Gabinete do Xerife local lançou comunicado com informações.

