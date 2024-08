Tradição e Alegria: O Festival Folclórico que Encanta Parintins Brincadeiras de crianças e adolescentes que criavam pequenos bois bumbás nas escolas deram origem ao Festival Folclórico do Mocambo... Momento MT|Do R7 09/08/2024 - 10h37 (Atualizado em 09/08/2024 - 10h37 ) ‌



Festival Folclórico do Mocambo do Arari

Brincadeiras de crianças e adolescentes que criavam pequenos bois bumbás nas escolas deram origem ao Festival Folclórico do Mocambo do Arari, que ocorre na zona rural de Parintins, no Amazonas. Com o tempo, ganharam mais força e as ruas, até as disputas entrarem na roda.

