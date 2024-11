Tráfego na Serra de São Vicente será alterado para manutenção Pista será interditada no sentido Rondonópolis / Cuiabá a partir das 22h A Nova Rota do Oeste alerta sobre a interdição programada...

Pista será interditada no sentido Rondonópolis / Cuiabá a partir das 22h

A Nova Rota do Oeste alerta sobre a interdição programada do tráfego na Serra de São Vicente neste sábado (19.10.2024), a partir das 22h, para a manutenção da BR-364. O fechamento da pista ocorrerá no sentido Rondonópolis / Cuiabá até às 4h do domingo (20.10.2024). Neste período, será realizada a operação Comboio para diminuir o impacto na viagem dos motoristas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.