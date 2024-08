Tragédia Aérea: 21 Corpos Retirados do Local do Acidente em São Paulo O governo de São Paulo divulgou na manhã deste sábado (10) que, até o momento, 21 corpos já foram retirados do local do acidente... Momento MT|Do R7 10/08/2024 - 11h06 (Atualizado em 10/08/2024 - 11h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O governo de São Paulo divulgou na manhã deste sábado (10) que, até o momento, 21 corpos já foram retirados do local do acidente ocorrido no começo da tarde de sexta-feira, no voo 2283 da Voepass, que partiu de Cascavel (PR) e tinha como destino final Guarulhos (SP).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Governo paulista informa que 21 corpos foram retirados da aeronave

• Quarta lista de convocados do programa SER Família CNH Social será divulgada nesta segunda-feira (12)

• Voepass confirma 58 passageiros à bordo no voo 2283, mais 4 tripulntes