Tragédia Aérea em Vinhedo: 37 Vítimas Confirmadas no IML de São Paulo Equipes de resgate retiraram 50 dos 62 corpos de vítimas do acidente com o voo 2283 da Voepass Linhas Aéreas (antiga Passaredo),... Momento MT|Do R7 10/08/2024 - 20h06 (Atualizado em 10/08/2024 - 20h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

IML de São Paulo

Equipes de resgate retiraram 50 dos 62 corpos de vítimas do acidente com o voo 2283 da Voepass Linhas Aéreas (antiga Passaredo), em Vinhedo, no interior paulista, na tarde de sexta-feira (9). A confirmação foi feita pelo governo do estado de São Paulo, no boletim das 17h deste sábado (10).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• IML de São Paulo tem 37 corpos de acidente aéreo em Vinhedo

• Defesa Civil Alerta emite mensagem de teste para 11 cidades

• Autoridades fiscalizam apoio que empresa presta a parentes das vítimas