Tragédia Aérea em Vinhedo: Detalhes Revelados A Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, informou que o avião que caiu no início da tarde desta sexta-feira (9), em Vinhedo (... Momento MT|Do R7 09/08/2024 - 19h07 (Atualizado em 09/08/2024 - 19h07 ) ‌



Avião da Voepass

A Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, informou que o avião que caiu no início da tarde desta sexta-feira (9), em Vinhedo (SP), decolou sem nenhuma restrição operacional, com todos os seus sistemas aptos para a realização do voo.

