Tragédia Aérea: IML Confirma Identificação de 60 Vítimas O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo informou na noite desta quarta-feira (14) que já foram identificados os corpos de 60... Momento MT|Do R7 14/08/2024 - 22h06 (Atualizado em 14/08/2024 - 22h06 ) ‌



IML Identificação de Vítimas

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo informou na noite desta quarta-feira (14) que já foram identificados os corpos de 60 das 62 vítimas do acidente do voo 2283 da Voepass Linhas Aéreas. O avião caiu na última sexta-feira (9), no município de Vinhedo (SP), sem deixar sobreviventes.

