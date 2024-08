Tragédia Aérea: Médicos do Paraná entre as Vítimas do Acidente em Vinhedo O Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) informou, por meio de nota, que, entre as vítimas do acidente com o avião da... Momento MT|Do R7 09/08/2024 - 22h36 (Atualizado em 09/08/2024 - 22h36 ) ‌



Avião que caiu em Vinhedo

O Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) informou, por meio de nota, que, entre as vítimas do acidente com o avião da Voepass, ocorrido nesta sexta-feira (9), em Vinhedo, no interior de São Paulo, foram identificados os nomes de, pelo menos, oito médicos com registro no Conselho de Medicina do Paraná.

