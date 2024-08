Tragédia Aérea: Voepass Confirma Passageiros em Voo 2283 Às 8h40 deste sábado (10/08), a Voepass Linhas Aéreas divulgou uma nota informando que o passageiro Constantino Thé Maia é uma das... Momento MT|Do R7 10/08/2024 - 10h36 (Atualizado em 10/08/2024 - 10h36 ) ‌



Imagem do acidente aéreo

Às 8h40 deste sábado (10/08), a Voepass Linhas Aéreas divulgou uma nota informando que o passageiro Constantino Thé Maia é uma das vítimas do acidente ocorrido no começo da tarde de ontem, sexta-feira (9), com o voo 2283 em Vinhedo, interior de São Paulo.

