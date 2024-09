Tragédia em Barra do Bugres: homem se afoga em cachoeira O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, no domingo (08.09), o corpo de um homem de 29 anos que se afogou em uma...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, no domingo (08.09), o corpo de um homem de 29 anos que se afogou em uma cachoeira no Rio Juba, no assentamento Antônio Conselheiro, em Barra do Bugres (a 164 km de Cuiabá). O homem estava desaparecido desde a tarde de sábado (07.09).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.