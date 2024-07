Tragédia em Cuiabá: Prefeito e primeira-dama lamentam a morte de engenheiro e ex-secretário

É com profunda tristeza que o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e a primeira-dama, Márcia Pinheiro, lamentam o falecimento do engenheiro civil João de Souza Vieira, aos 71 anos. João, que também era professor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), estava internado em um hospital particular da cidade. O falecimento foi registrado nesta quarta-feira (10). Ele lutava contra o câncer e não resistiu às complicações de um quadro infeccioso. João também era paciente diabético.

