Tragédia em Encontro: Mulher Encontrada Morta em Ilha Zaliya Shamigulova, uma palestrante universitária russa de 29 anos, foi encontrada sem roupa e morta nas Ilhas Maurício após marcar... Momento MT|Do R7 23/08/2024 - 17h32 (Atualizado em 23/08/2024 - 17h32 ) ‌



Zaliya Shamigulova tem 29 anos

Zaliya Shamigulova, uma palestrante universitária russa de 29 anos, foi encontrada sem roupa e morta nas Ilhas Maurício após marcar um encontro com um homem que conheceu no Tinder. A vítima foi vista pela última vez em 17 de agosto, quando entrou no carro de um homem que lhe deu uma carona.

