Tragédia em Vinhedo: Identificação das Vítimas do Acidente Aéreo O governo paulista divulgou às 18h50 deste sábado (10) boletim informando que foram resgatados todos os corpos das vítimas do acidente... Momento MT|Do R7 10/08/2024 - 21h06 (Atualizado em 10/08/2024 - 21h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Acidente em Vinhedo

O governo paulista divulgou às 18h50 deste sábado (10) boletim informando que foram resgatados todos os corpos das vítimas do acidente com a aeronave ATR-72, da Voepass Linhas Aéreas, ocorrido sexta-feira (9), em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Dos 62 corpos removidos do acidente em Vinhedo, 34 são masculinos

• Bombeiros extinguem incêndio em veículos abandonados em Cuiabá

• Caixas-pretas de avião que caiu em Vinhedo serão analisadas