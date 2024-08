Tragédia em Vinhedo: Identificação das Vítimas do Acidente Aéreo Concluída O Instituto Médico Legal de São Paulo informou, nesta quinta-feira (15), que identificou os corpos de todas as 62 vítimas do acidente... Momento MT|Do R7 15/08/2024 - 18h37 (Atualizado em 15/08/2024 - 18h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Imagem do acidente aéreo em Vinhedo

O Instituto Médico Legal de São Paulo informou, nesta quinta-feira (15), que identificou os corpos de todas as 62 vítimas do acidente aéreo com o avião da Voepass. A aeronave caiu na última sexta-feira (9), em Vinhedo (SP), e não deixou sobreviventes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Seduc lança processo seletivo para 150 novas vagas na Arena da Educação

• Sudene terá R$ 2 bilhões a mais em 2024

• Especialistas debatem integração comunitária e fortalecimento da Segurança Pública