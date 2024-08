Tragédia Familiar: Menina de 12 Anos Morre Após Tratamento Caseiro Uma líder de torcida do Texas, nos Estados Unidos, de 12 anos, morreu na segunda-feira (12), quatro dias após sofrer ferimentos... Momento MT|Do R7 15/08/2024 - 15h37 (Atualizado em 15/08/2024 - 15h37 ) ‌



Líder de torcida mirim estudava na Jourdanton Junior High School

Uma líder de torcida do Texas, nos Estados Unidos, de 12 anos, morreu na segunda-feira (12), quatro dias após sofrer ferimentos graves. Os pais da menina tentaram tratar os problemas de saúde com smoothies e vitaminas, segundo as autoridades locais.

