Tragédia na BR-364: colisão deixa quatro mortos

Na madrugada desta quarta-feira (23), uma colisão frontal entre um carro de passeio e uma carreta deixou quatro mortos no km 504 da BR-364, entre Jangada e Rosário Oeste. As vítimas, que estavam em um Polo cinza, morreram no local. Já os três ocupantes da carreta Volvo saíram ilesos.

