Tragédia na Gestação: Óbito Fetal Relacionado ao Oropouche O Ministério da Saúde (MS) confirmou um caso de óbito fetal causado por transmissão vertical de febre do Oropouche, que acontece... Momento MT|Do R7 03/08/2024 - 13h46 (Atualizado em 03/08/2024 - 13h46 ) ‌



Imagem sobre Oropouche

O Ministério da Saúde (MS) confirmou um caso de óbito fetal causado por transmissão vertical de febre do Oropouche, que acontece quando o vírus é passado da mãe para o bebê, durante a gestação ou no parto. A confirmação foi feita na sexta-feira (2) no estado de Pernambuco.

